Familienkonzert bringt Weltraumklänge ins Neuwieder Deichherz

Vom Neuwieder Deichherz bis in die Weiten des Weltalls: Rund 320 Kinder, Eltern und Großeltern gingen am Sonntag gemeinsam auf musikalische Entdeckungsreise. Beim Familienkonzert „Fantasiereise – Aufbruch ins All“ nahmen die Stadt Neuwied und das Konzertorchester Koblenz ihr Publikum mit zu fernen Planeten und bekannten Melodien aus Film, Klassik und Pop. Die Zusammenarbeit soll weitergehen: Im kommenden Jahr wollen Stadt und Orchester das Familienkonzert zum dritten Mal auf die Bühne bringen.

Durch den Nachmittag führte Jana Forkel, Moderatorin der „Sendung mit der Maus“. Mit Fragen rund ums Weltall bezog sie die jungen Gäste immer wieder ein, während das Konzertorchester Koblenz die passende Musik zur Reise durchs All lieferte. Forkel blickte begeistert auf den Nachmittag zurück: „Es ist ein absolutes Geschenk, mit diesem tollen Orchester auf der Bühne zu stehen und so viele Kinderaugen zum Strahlen bringen zu dürfen. Ich empfinde das wirklich als Privileg.“

Für den passenden Start sorgten die markanten Klänge aus „Also sprach Zarathustra“, die viele aus dem Film „2001: Odyssee im Weltraum“ kennen. Auch Musik aus „Star Wars“ und Gustav Holsts Orchestersuite „Die Planeten“ gehörte zum Programm. Mit bekannten deutschsprachigen Titeln ging die Reise weiter. Für „Komet“ präsentierte das Konzertorchester eine eigens umgedichtete Version, die den Blick auf die Schönheit der Erde und ihren Schutz richtete. Bei „Völlig losgelöst“ führte die musikalische Reise schließlich wieder hinaus ins All.

Auch Geschäftsführerin Carina Diefenthal freute sich über die Resonanz im Deichherz: „Es hat uns große Freude gemacht, diesen Nachmittag gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. Die Begeisterung hier im Saal war einfach überall zu spüren.“ Der 1. Vorsitzende Björn Schäfer ergänzte: „Im Namen des Konzertorchesters Koblenz möchte ich mich bei der Stadt Neuwied bedanken, dass wir dieses tolle Konzert im neuen Deichherz gestalten durften.“

Die Stadt Neuwied möchte die Zusammenarbeit mit dem Konzertorchester Koblenz fortsetzen. Das Familienkonzert zeigt, wie kulturelle Bildung spielerisch gelingen und Kinder unmittelbar erreichen kann. „Es geht uns nicht nur um musikalische Bildung, sondern um echte Teilhabe. Jedes Kind soll die Chance haben, Musik live zu erleben – unabhängig davon, ob es zuhause Instrumente, Konzerterfahrung oder Förderangebote gibt“, betont Bürgermeister Peter Jung.

Die VR Bank RheinAhrEifel eG, die Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) und die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) Neuwied mbH unterstützten das Familienkonzert.