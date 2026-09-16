Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister David Langner veranstaltet die Gitarrenakademie der Musikschule der Stadt Koblenz im September dieses Jahres erstmalig den „Koblenzer Jugendwettbewerb Gitarre“. Dabei kommen junge Gitarrentalente bis zu einem Alter von 19 Jahren aus ganz Deutschland nach Koblenz und zeigen vor einer internationalen Jury unter dem Vorsitz von Prof. Hubert Käppel in der Kategorie „Konzertgitarre solo“ ihr Können.

Im Rahmen des zweitägigen Wettbewerbs finden zwei öffentliche Konzerte statt, zu denen die Musikschule herzlich einlädt:

​Am Samstag, 26. September, findet um 18.30 Uhr die Preisverleihung und das Preisträgerkonzert im Historischen Rathaussaal statt, zu dem die Öffentlichkeit bei freiem Eintritt herzlich eingeladen ist.

Einen Tag später, am Sonntag, 27. September, um 11 Uhr, gibt es einen weiteren Kunstgenuss mit dem Gitarrenduo Russel Poyner und Yucen Du, die beide als Lehrkräfte an der Musikschule den Gitarrennachwuchs unterrichten. Diese Matinee im Historischen Rathaussaal ist ebenfalls bei freiem Eintritt zu erleben.