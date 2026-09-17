Das Netzwerk Teilhabe für den Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz setzt im Sommer 2026 ein deutliches Zeichen für Vielfalt, Barrierefreiheit und gesellschaftliche Teilhabe. Nach den erfolgreichen „Wochen der Inklusion“, die vom 10. bis 22. August in Kooperation mit dem Löhr Center Koblenz umgesetzt wurden, fand am 3. September ein lebendiger Aktionsnachmittag auf dem Kapuzinerplatz in Koblenz-Ehrenbreitstein statt. Beide Veranstaltungen boten die Gelegenheit, sich über Inklusionsprojekte zu informieren, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam für eine offene Gesellschaft einzutreten.

Zum einjährigen Bestehen des Netzwerkes Teilhabe wurde im Löhr Center eine vielfältige Aktionswoche durchgeführt. Mitglieder präsentierten ihre Arbeit an einem Informationsstand, der als Ort des Austauschs und der ersten Orientierung diente. Besucherinnen und Besucher konnten Unterstützung, Beratung und Teilhabemöglichkeiten kennenlernen, Fragen stellen und direkt ins Gespräch kommen. Die Wochen waren geprägt von Mitmachaktionen wie einem Rollstuhlparcours, Kreativangeboten und kleinen Spielen, die zum Ausprobieren einluden. Ein besonderer Höhepunkt war die Kunstausstellung „Kunst ist Inklusion – Inklusion ist Kunst“, die in Kooperation mit der Rhein-Mosel-Werkstatt für behinderte Menschen gGmbH präsentiert werden konnte und Werke von Künstlerinnen und Künstlern mit Beeinträchtigung zeigte.

Anlässlich des Zieleinlaufs der Euro-Tandem-Tour 2026 – einem sportlichen Inklusionsprojekt der HEM-Schwerger-Stiftung, bei dem Radfahrerinnen und Radfahrer mit Sehbeeinträchtigung rund 780 Kilometer durch Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zurücklegten – lud das Netzwerk Teilhabe zum gemeinsamen Austausch ein. Unter der Schirmherrschaft der Behindertenbeauftragten der Stadt Koblenz, Katharina Kubitza, informierten Organisationen, Institutionen und Vereine über ihre Angebote und boten Mitmachaktionen an. Ein Highlight war die Gestaltung eines taktilen Kunstwerks mit einem Fahrrad durch „Raum für dich©“. Begleitet von Applaus und guter Stimmung erfolgte auch der feierliche Empfang der Teilnehmenden der Euro-Tandem-Tour.

Das Netzwerk Teilhabe freute sich über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die sich aktiv einbrachten, Neues entdeckten und gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft eintraten. Beide Veranstaltungen standen ganz im Zeichen des gemeinsamen Einsatzes für Vielfalt, Toleranz und Miteinander in der Region Koblenz. Das Netzwerk Teilhabe bedankt sich herzlich bei allen Kooperationspartnern für ihr Engagement und die Zusammenarbeit.

Das Netzwerk Teilhabe ist ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen in der Netzwerkregion und jener Menschen, die sich mit ihnen verbunden fühlen. Es setzt sich dafür ein, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu fördern, den Dialog stärken und den Zugang zu Informationen erleichtern.