Jüngst fand zum 43. Mal der große Liedernachmittag für Jung und Alt statt. Das Sozialamt der Stadt Koblenz lud Koblenzer Bürgerinnen und Bürger zu einem bunt gefüllten Musikprogramm in die Rhein-Mosel-Halle ein.

Durch das Programm führte gewohnt charmant Altstadt-Original Manfred Gniffke und sorgte bei den Gästen für ein rundum gelungenes Musikprogramm. Vom Auftakt des Heeresmusikkorps und der herzlichen Begrüßung durch Oberbürgermeister David Langner über verschiedene Künstler aus der Umgebung bis hin zur Koblenz-Hymne „Kowelenzer Schängelche“ war alles dabei.

Märsche, Walzer, Oldies und Kölsche Lieder brachten das Publikum zum Schunkeln und Singen. Das Heeresmusikkorps Koblenz unter Leitung von Hauptmann Holger Kolodzej lud die Gäste von Beginn an ein, das Konzert hautnah zu erleben. Ein besonderer Höhepunkt war das eigens zum Jubiläumstag des Heeresmusikkorps komponierte Stück „70 Jahre HMK Koblenz“. Der bekannte deutsche Komponist, Arrangeur, Dirigent und Jazzmusiker Wolf Kerschick verbindet hierin durch bekannte Melodien und neue Interpretationen gekonnt Klassik mit Moderne.

Mit Danielle Rohr und Nando Zickgraf standen zwei außergewöhnliche Gesangstalente des Koblenzer Stadttheaters außerdem auf der Bühne, unter hochklassiger Begleitung von Kapellmeister Karsten Huschke am Klavier. Anschließend konnte der Männergesangverein aus St. Sebastian unter der Leitung von Wolfgang Fink einen Teil seines neuen Programms zeigen. Der 26-köpfige Chor brachte mit dem Solisten Walter Kohns kräftig Stimmung in den Saal.

Nach einer kurzen Pause sorgte die Oberkrainer-Besetzung des Heeresmusikkorps auch in diesem Jahr wieder mit großartiger Musik für ein begeistertes Publikum. Mit Schwung und Schunkelei ging es in den zweiten Teil des Programms, welches das Heeresmusikkorps traditionell mit dem Schängellied beendete.

Das Sozialamt bedankt sich bei den vielen Gästen, bei Manfred Gniffke für die unterhaltsame Moderation und bei all den talentierten Künstlerinnen und Künstlern, die zu einem rundum gelungenen Nachmittag beigetragen haben.

Bildunterzeile:

Das Heeresmusikorps Koblenz gestaltete den Liedernachmittag in der Rhein-Mosel-Halle mit. Foto: Eva-Marie Schwarzer/Stadt Koblenz