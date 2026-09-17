Zum Abschluss der dreiwöchigen STADTRADELN-Kampagne 2026 lädt die Stadt Koblenz am Samstag, 19. September, um 14 Uhr zu einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung im Rahmen des SchängelMarkts mit Oberbürgermeister David Langner auf dem Jesuitenplatz ein.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Verlosung zahlreicher attraktiver Preise im Gesamtwert von rund 7.000 Euro, die von lokalen Förderern zur Verfügung gestellt wurden. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Pedelec, ein Fahrrad, Gutscheine, Rucksäcke und weitere Sachpreise. Alle aktiven STADTRADELN-Teilnehmenden, die während des Kampagnenzeitraums vom 24. August bis 13. September mindestens 100 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und registriert haben, befinden sich im Losbeutel. Nicht anwesende Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Neben der Preisverlosung bietet die Fahrradmesse auf dem 48. Koblenzer SchängelMarkt an diesem Wochenende die Gelegenheit, sich rund ums Fahrrad zu informieren und auszutauschen. Auf dem Willi-Hörter-Platz am Schängelbrunnen präsentieren verschiedene Aussteller ihre Angebote und informieren über aktuelle Entwicklungen und Möglichkeiten rund ums Fahrrad.

Die Stadt Koblenz bedankt sich bei allen Teilnehmenden, Unterstützenden und insbesondere bei den lokalen Förderern für ihren Beitrag zum STADTRADELN 2026.

Alle Informationen zur Kampagne und zur Verlosung unter www.koblenz.de/stadtradeln

Bildunterzeile:

Zum Abschluss der STADTRADELN-Kampagne 2026 finden am Wochenende eine Fahrradmesse und eine Preisverlosung statt. Foto: Ralph Emmerich/Stadt Koblenz