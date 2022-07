Aufgrund einer kurzfristigen Tiefbaumaßnahme in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf kann die Bushaltestelle der Linie 8 „Koblenz-Olper-Straße“ in beide Richtungen nicht angefahren werden. Die Maßnahme gilt vom 25.07. bis 28.10.2022.

Fahrgäste sind gebeten, in dieser Zeit auf die Haltestellen „Bendorf Nord“ und „Am Sayner Bahnhof“ auszuweichen.