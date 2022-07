Im vergangenen Herbst zogen leuchtende Fabel- und Naturwesen, historische Lichtgestalten, poetische Sternschnuppen und magische Klänge rund 68.000 Besucher*innen in Neuwied in ihren Bann. Nach dem großen Eröffnungs-Erfolg dürfen sich LUMAGICA-Fans auf eine Fortsetzung in diesem Herbst freuen: Vom 23. September bis 1. November 2022 öffnet der magische Lichterpark wieder seine Tore – und das nicht nur in einem völlig neuen Glanz, sondern auch an einem neuen Ort: Das ehemalige Boesner-Gelände in Neuwied-Niederbieber, in dem ab 1843 Nägel, Ketten, Nieten, Stifte und Schrauben gefertigt wurden, eignet sich nicht nur durch seine Weitläufigkeit perfekt als neuer Ausstellungsort, die Historie des Ortes liefert auch maßgeblich die kreative Idee für die neue Gestaltung der diesjährigen Lichtinszenierung. Inspiriert von Jules Vernes fantastischen Erzählungen werden die Lichtkünstler das zweite Kapitel von „Lumagica Neuwied“ zum Leuchten bringen.