Brodenbach (ots) – Am Abend des 21.07. gegen 18 Uhr befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die B 49 in Brodenbach in Rtg. Cochem. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er mit dem Volvo nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls auf vier weitere geparkte Pkw geschoben wurde. Glücklicherweise blieb der Unfallverursacher nur leichtverletzt. Es entstand Sachschaden von geschätzten 20000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 49 für eine Stunde gesperrt werden.