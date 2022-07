Linz am Rhein (ots) – Am Donnerstagmorgen führten Beamte der Linzer Polizeiinspektion eine Verkehrskontrolle an der B 42 in Linz durch. Schwerpunkt der Kontrollmaßnahme war die Überwachung der verbotenen Handynutzung während der Fahrt. Innerhalb kurzer Zeit wurden drei Fahrzeugführer ertappt, die ihr Handy während der Fahrt benutzten. Gegen die betroffenen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer verfolgt wird. Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld von 100,- EURO rechnen.