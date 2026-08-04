Sommer, Sonne, Wasser und jede Menge gute Laune: Am Samstag, 8. August 2026, verwandelt sich das Thermalfreibad Boppard von 14 bis 18 Uhr in eine große Sommer-Partyzone. Das Zephyrus-Discoteam bringt seine spektakuläre Wassershow nach Boppard und sorgt für vier Stunden voller Action, Musik und Spaß für die ganze Familie.

Das Team aus Bielefeld ist seit vielen Jahren Spezialist für außergewöhnliche Pool-Partys und tourt in der Sommersaison durch zahlreiche Frei- und Freizeitbäder in ganz Deutschland. Mit dabei sind Moderator und Animateure, die mit jeder Menge Energie, Spielen und Mitmachaktionen für beste Stimmung sorgen. Ein professioneller DJ liefert den passenden Soundtrack mit aktuellen Sommerhits, beliebten Klassikern und natürlich den Musikwünschen der Badegäste.

Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm im und rund ums Wasser. Zahlreiche aufblasbare Großspielgeräte sorgen im Becken für jede Menge Spaß und laden zum Toben, Spielen und Ausprobieren ein. Ob bei actionreichen Challenges, lustigen Wettbewerben oder verrückten Mitmachaktionen – hier ist für kleine und große Wasserratten etwas dabei.

Auch außerhalb des Wassers wird einiges geboten: Auf der Liegewiese und am Beckenrand warten weitere Aktionen, bei denen Geschicklichkeit, Teamgeist und eine Portion Mut gefragt sind. Gemeinsam mit Freunden und Familie können die Gäste spannende Herausforderungen meistern und den Sommernachmittag in besonderer Atmosphäre genießen. Die DLRG präsentiert sich an diesem Tag mit einem Stand im Thermalfreibad.

Das Zephyrus-Discoteam steht für ausgelassene Stimmung, professionelle Unterhaltung und unvergessliche Freibadmomente. Am 8. August heißt es deshalb im Thermalfreibad Boppard: Musik an, Wasser marsch und Partyspaß für alle!

Termin: Samstag, 8. August 2026

Zeit: 14 bis 18 Uhr

Ort: Thermalfreibad Boppard

Eintritt: regulärer Freibad-Eintritt