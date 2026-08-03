Motorsport zum Ausprobieren: Beim Trial-Schnupperkurs in Dreckenach sammeln Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen auf zwei Rädern.

Der ADAC Mittelrhein e.V. lädt junge Motorsportbegeisterte zu einem Trial-Schnupperkurs am 19. September 2026 auf das Trainingsgelände in Dreckenach ein. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren. Anmeldeschluss ist der 28. August 2026.

Trial ist eine besondere Motorsportdisziplin, bei der nicht Geschwindigkeit, sondern Geschicklichkeit, Balance und präzise Fahrzeugbeherrschung des Motorrads im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, einen Parcours mit natürlichen oder künstlichen Hindernissen möglichst fehlerfrei zu bewältigen – ohne den Boden mit den Füßen zu berühren.

Im Rahmen des Schnupperkurses erhalten die Teilnehmenden einen praxisnahen Einblick in diesen vielseitigen Sport. Der ADAC Mittelrhein e.V. stellt geeignete Motorräder zur Verfügung, sodass keine eigenen Fahrzeuge erforderlich sind. Unter fachkundiger Anleitung werden die Grundlagen des Trial-Sports spielerisch vermittelt.

Interessierte können das Anmeldeformular sowie weitere Informationen per E-Mail an sabrina.may@mrh.adac.de oder telefonisch unter 0261 13 03 276 anfordern.