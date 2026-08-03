Die Musik der Hohenzollern

Von der Pariser Opéra an den preußischen Hof: Eine Opernreise mit Gaspare Spontini

Gaspare Spontini, der erste Generalmusikdirektor Preußens, steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des Konzerts. In Diensten Napoleons und später Friedrich Wilhelms III. prägten Opern wie La Vestale eine ganze Komponistengeneration um Richard Wagner und Giacomo Meyerbeer.

Moderiert von Prof. Dr. Klaus Pietschmann (Universität Mainz, Abteilung Musikwissenschaft) präsentieren Gesangssolistinnen und Solisten u.a. von der Hochschule für Musik Mainz unter der Leitung von André Dolabella am Klavier ein Konzertprogramm nach historischem Vorbild: Gesungen wird aus zeitgenössischen Ausgaben des Mainzer Verlagshauses Schott für den Nachvollzug in heimischen Wohnzimmern, als CD, Vinyl und Streaming noch in weiter Ferne waren.

Der Fußweg zum Schloss beträgt ca. 20 Minuten. Ein Shuttle für geh-eingeschränkte Personen wird ab Parkeingang Schloss Stolzenfels angeboten.

Termin

August 2026, 18:30 Uhr

Treffpunkt: Schlosskasse / Eingangsbereich

Dauer: 120 Minuten inkl. Pause

Kosten: 20,00 € p.P.

Tickets: im Ticket-Shop unter tor-zum-welterbe.de/veranstaltungen oder per E-Mail an bsa.anmeldung@gdke.rlp.de