Am Samstag, 15. August, lädt die Stadtbibliothek Koblenz interessierte Familien um 13 Uhr zu einer Lesung mit anschließendem Workshop zum Thema Achtsamkeit ein.

Wer kennt es nicht: Zwischen Brotdosenpacken, Einkaufslisten und Terminen bleibt im Familienalltag oft kaum Zeit zum bewussten Innehalten und für ein einfühlsames Miteinander. Doch gerade das ist wichtig – und lässt sich gemeinsam lernen.

Die Autorin, Heilpraktikerin und Ergotherapeutin Vera Ströbel aus Simmern im Westerwald liest in der Stadtbibliothek aus ihrem Buch „Der neue Affenkönig – Achtsamkeit für Kinder“. Darin begibt sich der kleine Affenjunge Nio auf eine Reise und entdeckt, was einen guten König ausmacht. Die Geschichte vermittelt kindgerecht wichtige Themen wie Selbstvertrauen, innere Ruhe und Mitgefühl.

Nach der Lesung gibt Vera Ströbel den Eltern praktische Impulse für mehr Achtsamkeit im Familienalltag. Währenddessen gestaltet die Illustratorin Susanne Wagner mit den Kindern eine kreative Malaktion auf einer großen Leinwand.

Die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes am Zentralplatz statt. Sie richtet sich an Eltern mit Kindern ab fünf Jahren. Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person. Tickets sind im 2. Obergeschoss der Stadtbibliothek Koblenz erhältlich.