In regelmäßigen Abständen besucht Neuwieds Oberbürgermeister im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ reihum die Stadtteile, um mit den Neuwiederinnen und Neuwiedern ins Gespräch zu kommen. Der direkte persönliche Austausch ist Jan Einig ein wichtiges Anliegen. Als Nächstes kommt der Neuwieder Verwaltungschef am Mittwoch, 19. August, nach Segendorf. Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtteils sind dazu eingeladen, sich zwischen 16 und 18 Uhr im Bürgerhaus, Nodhausener Straße 146, einzufinden. Für eine Teilnahme an der Bürgersprechstunde ist eine vorherige Terminanmeldung erforderlich. Diese kann online unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 261 erfolgen. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das eigene Anliegen zu schildern.