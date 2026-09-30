Koblenz wird wieder pink! Wenn Anfang Oktober tausende pinkfarbene BHs über den Straßen der Koblenzer Altstadt hängen, ist klar: Der Pinktober ist da.

Am Freitag, 2. Oktober, startet „Koblenz wird pink“ mit der inzwischen traditionellen BH-Aktion in den Brustkrebsmonat. Den offiziellen Startschuss gibt Oberbürgermeister David Langner, Schirmherr der Initiative. Um 16 Uhr eröffnet er am Wäschegeschäft Laura Löber, Marktstraße 12, mit seinen Grußworten den Pinktober und die BH-Aktion.

Danach geht es gemeinsam durch die Koblenzer Altstadt. Wie bereits im vergangenen Jahr spazieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter den pinken BH-Leinen entlang. Tausende BHs verwandeln die Altstadt dabei in ein außergewöhnliches Meer aus Pink – ein ungewöhnlicher Anblick und zugleich ein starkes Zeichen der Solidarität. Denn hinter der auffälligen Aktion steckt eine wichtige Botschaft: Die BHs machen mitten im öffentlichen Raum auf Brustkrebs aufmerksam und stehen für Solidarität, Mut, Hoffnung und Zusammenhalt mit allen, die von einer Brustkrebserkrankung betroffen sind.

„Koblenz wird pink“ gibt es bereits seit 2018. Die Initiative möchte Brustkrebs sichtbar machen, Berührungsängste abbauen und Menschen dazu bringen, über das Thema zu sprechen. Über die Jahre ist daraus eine große Gemeinschaft geworden, an der sich zahlreiche Koblenzer Unternehmen, Geschäfte, Institutionen und Privatpersonen beteiligen.

Der gemeinsame Spaziergang am 2. Oktober endet im Ohlala Café, wo ab 17 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier stattfindet. Für Musik, Stimmung und gute Laune sorgen auch in diesem Jahr wieder die Missemer Turmspatzen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die pinke Tombola, die vom Netzwerkpartner EP Daffertshofer initiiert wurde. Der Hauptpreis kann sich dabei sehen lassen: Eine altrosafarbene SMEG-Kühlschrankkombination wartet auf eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner.

Lose können bereits im Vorfeld und selbstverständlich auch noch am Veranstaltungstag erworben werden. Lose zum Preis von zwei Euro gibt es unter anderem bei EP:Daffertshofer (Hofenfelderstr. 1), Koblenz-Stadtmarketing (Josef-Görres-Platz 8), Café Oh là là (Entenpfuhl 16 – 18) und Buchhandlung Reuffel (Löhrstr. 92). Die große Verlosung beginnt am 2. Oktober um 18 Uhr im Ohlala Café. Der gesamte Erlös der Tombola kommt „Koblenz wird pink“ zugute und unterstützt damit die weitere Arbeit der Initiative.

„Die BH-Aktion ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Moment“, sagt Katja Stein, Geschäftsführerin von „Koblenz wird pink“ und ergänzt: „Wenn tausende BHs über den Straßen hängen und Menschen gemeinsam darunter durch die Altstadt spazieren, entsteht eine ganz besondere Mischung aus Lebensfreude, Aufmerksamkeit und Solidarität. Genau das macht unsere Aktion aus.“

Alle Koblenzerinnen und Koblenzer sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt sind herzlich eingeladen, bei der Eröffnung dabei zu sein, gemeinsam durch die pink geschmückte Altstadt zu spazieren und anschließend im Ohlala Café weiterzufeiern.

Alle Veranstaltungen im Pinktober finden sich auf der Webseite www.koblenz-wird-pink.de oder auf Instagram unter @Koblenzwirdpink.

Bildunterzeile:

Tausende pinkfarbene Büstenhalter zeugen in der Koblenzer Altstadt davon, dass der Pinktober wieder vor der Tür steht, der auf das Thema Brustkrebs aufmerksam macht. Foto: Julian Häuser/Stadt Koblenz