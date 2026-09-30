Die Stadtentwässerung wird ab Anfang Oktober mit der Entwässerungstechnischen Erschließung des Geländes des ehemaligen Nutzviehhofes am Rauentaler Moselbogen beginnen.

Dazu werden zum einen Kanäle innerhalb des Geländes des ehemaligen Nutzviehhofs erstmalig hergestellt und zum anderen ein Regenwasserkanal aus dem Gelände heraus bis zur Mosel verlegt. Dieser Regenwasserkanal wird den Rad- und Gehweg des Willy-Brandt-Ufers kreuzen. Beginnen sollen die Arbeiten in diesem Bereich am Montag, 5. Oktober, mit den ersten Bautätigkeiten. Durch diese Arbeiten müssen Radfahrende und Zufußgehende eine ausgeschilderte Umleitung nutzen, da durch die Tiefbauarbeiten der Weg vollgesperrt werden muss. Die Umleitung führt über den vorhandenen Fußweg, der parallel zum Moselufer verläuft, und von dort über die Peter-Klöckner-Straße zurück zum Moseluferweg. Die Sperrung wird voraussichtlich vier Wochen andauern.

Die Stadtentwässerung bittet die Umleitungsbeschilderung zu beachten und bedankt sich für das Verständnis für diese nötige Sperrung.

Bildunterzeile:

Ab Anfang Oktober wird mit der Erschließung des Geländes am ehemaligen Nutzviehhof begonnen. Foto: Frank Freiberg/Stadt Koblenz