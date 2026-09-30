Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz und der Eigenbetrieb Stadtentwässerung beginnen voraussichtlich in der 41. KW 2026 mit den Ausbauarbeiten für die Ortskernentlastungsstraße Bubenheim. Für den Bau ist eine Bauzeit von rund zwölf Monaten vorgesehen.

Durch den Bau der Ortskernentlastungsstraße wird die Ortslage Bubenheim von starkem Durchgangsverkehr entlastet und die Verkehrssicherheit sowie die Wohnqualität im Ort deutlich verbessert. Die Nutzer der Ortsumgehung profitieren von einer gesteigerten Verkehrsqualität aufgrund der anbaufreien Straßengestaltung. Weiterhin dient die Straße auch der besseren verkehrlichen Erschließung des Gewerbegebietes Bubenheim.

Die neue Straße beginnt am derzeit noch toten Ast des Kreisverkehrs „Globus“, verläuft von dort in westlicher Richtung an Bubenheim vorbei und schließt kurz vor die Autobahnbrücke über die A 48 an die L 127 an Die Gesamtlänge der Ausbaustrecke beträgt rund 1 km. Die neue Trasse kreuzt die St.-Sebastianer Straße. An dieser Stelle wird die St.-Sebastianer Straße zukünftig geteilt sein. Der von Norden (B9) kommende Abschnitt erhält einen Anschluss an die Ortskernentlastung, wohingegen der von Süden (Bubenheim) kommende Abschnitt mit einem Wendehammer abgetrennt wird und zukünftig nur noch von der Weißenthurmer Straße zu erreichen sein wird.

Die Straße erhält je einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung in einer Breite von jeweils 3,50 m, also 7,00 m Gesamtbreite. Neben der bituminösen Fahrbahn werden auf beiden Seiten 1,50 m breite Bankette mit einer Oberflächenbefestigung aus Schotterrasen hergestellt. Zwischen dem Kreisel und der Einmündung St.-Sebastianer-Straße wird parallel ein von der Fahrbahn abgesetzter kombinierter Geh- und Radweg hergestellt. Von der Einmündung St.-Sebastianer Straße bis zur Einmündung L127 am Bauende erfüllt ein paralleler Geh- und Radweg zusätzlich die Funktion eines Wirtschaftsweges und wird in einer Breite von 3,0 m ausgebaut. Zudem stellt die Stadtentwässerung Koblenz im nördlichen Abschnitt der St. Sebastianer Straße auf ca. 150 m einen neuen Schmutzwasserkanal und auf ca. 100 m einen neuen Regenwasserkanal her.

Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei ca. 4,5 Mio. EUR. Die Stadt erhält hierzu Zuwendungen in Höhe von 1,61 Mio. EUR vom Land Rheinland-Pfalz. Der Geh- und Radweg wird zudem aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ durch den Bund mit 720.000 EUR gefördert.

Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten. Zunächst wird der Abschnitt vom Kreisverkehr am Globus bis kurz vor die neue Einmündung der L127 gebaut. Außer der Trennung der St.-Sebastianer-Straße ist hierfür kein Eingriff in den Verkehr nötig. Der zweite Bauabschnitt wird dann der Anschluss der neuen Ortskernentlastung an das Brückenbauwerk über die A48 sowie der Anschluss der Weißenthurmer Straße sein. Über die dann anstehenden Verkehrsbehinderungen wird die Stadtverwaltung rechtzeitig informieren.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohner um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Einschränkungen.

Weitere Informationen sind unter www.koblenz-baut.de jederzeit abrufbar.

Bildunterzeile: Die Ortskernentlastung soll das Verkehrsaufkommen in Bubenheim halbieren. Foto: Felix Gras/ Stadt Koblenz