Austausch über Identität und Coming-out

Lahnstein. Offen fragen, zuhören, voneinander lernen und miteinander ins Gespräch kommen: Der queere Infoabend im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) stieß auf großes Interesse. Viele Eltern und Co-Eltern, Pflegepersonen, Erziehende, pädagogische Fachkräfte und Unterstützende kamen zusammen, um sich mit queeren Lebenswelten auseinanderzusetzen und mehr darüber zu erfahren, wie Kinder und Jugendliche auf ihrem individuellen Weg begleitet werden können. Dabei zeigte sich schnell, wie groß das Interesse daran ist, unterschiedliche Lebenswelten besser zu verstehen und Kinder und Jugendliche verständnisvoll zu begleiten.

Auf dem Programm standen sowohl fachliche Informationen als auch interaktive Elemente. Beim „Queeren ABC“ konnten die Teilnehmenden ihr Wissen testen und erweitern, gemeinsam wurden Statistiken betrachtet und verschiedene Aspekte rund um geschlechtliche und sexuelle Identität, Rollenbilder und gesellschaftliche Erwartungen thematisiert.

Beim persönlichen Austausch über individuelle Coming-out-Geschichten wurde deutlich, wie unterschiedlich die Erfahrungen junger Menschen sein können und welche Bedeutung ein unterstützendes Umfeld für sie hat. Dabei blieb viel Raum für Fragen, Gespräche und auch Unsicherheiten, die offen angesprochen werden konnten.

Der Abend vermittelte damit nicht nur Wissen, sondern brachte Familien, Bezugspersonen und Fachkräfte miteinander ins Gespräch. Ziel war es, Berührungsängste abzubauen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Kinder und Jugendliche auf ihrem individuellen Weg unterstützt werden können.

Nach der positiven Resonanz ist eine Fortsetzung des Angebots geplant.

Bild: Ergänzt wurden die Gespräche um umfangreiches Infomaterial. (Fotos: K. Best)