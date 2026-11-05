Krimiführungen mit vorweihnachtlicher Atmosphäre und einem besonderen Jahresabschluss

Lahnstein. Dunkle Geheimnisse, rätselhafte Verbrechen und Geschichten, die man hinter den historischen Fassaden kaum vermuten würde: Wer mehr über die kriminelle Vergangenheit Lahnsteins erfahren möchte, kann sich in den kommenden Wochen wieder auf Spurensuche begeben. Gästeführer Winfried Conrad führt zu den Schauplätzen vergangener Verbrechen und erzählt von den dunklen Seiten der Stadtgeschichte. Dabei sorgen auch szenische Elemente und Verkleidungen dafür, dass die Geschichten aus vergangenen Zeiten besonders lebendig werden.

Los geht es am Freitag, 6. November mit einer abendlichen Krimiführung durch Oberlahnstein. Von 16.00 bis 18.00 Uhr führt der Weg zu verschiedenen Tatorten, an denen sich einst spannende und mitunter düstere Geschichten abgespielt haben. Die Teilnahme kostet 15,00 Euro inklusive eines Getränks. Eine weitere Abendführung durch Oberlahnstein findet am Samstag, 19. Dezember zur gleichen Uhrzeit statt.

Wenn sich die Stadt langsam auf die Adventszeit einstimmt, wird es bei den Krimitouren besonders stimmungsvoll. Am Samstag, 21. November geht es bei der Christmas-Krimitour von 14.00 bis 16.30 Uhr zunächst auf Spurensuche durch Niederlahnstein. Nach zweieinhalb Stunden voller Kriminalgeschichten wartet auf die Teilnehmer ein gemütlicher Abschluss auf dem Weihnachtsmarkt in der Neugasse.

Eine Woche später, am Samstag, 28. November ist Oberlahnstein an der Reihe. Auch hier stehen von 14.00 bis 16.30 Uhr zunächst die dunklen Kapitel der Stadtgeschichte im Mittelpunkt, bevor die Tour auf dem Weihnachtsmarkt der Närrischen Turmgarde in der Hintermauergasse am Pulverturm endet. Zwischen festlich geschmückten Ständen lässt sich die Spurensuche entspannt ausklingen.

Am Samstag, 5. Dezember führt Winfried Conrad bei der Nikolaus-Krimitour von 14.00 bis 16.30 Uhr durch Niederlahnstein, bevor die Gruppe den Nikolausmarkt am Theater im Nassau-Sporkenburger Hof besucht.

Alle drei weihnachtlichen Krimiführungen kosten 18,00 Euro pro Person inklusive eines Glühweins oder alkoholfreien Punschs.

Und auch nach Weihnachten ist mit der Spurensuche noch nicht Schluss. Am Dienstag, 29. Dezember stehen bei der Jahresabschluss-Krimitour beide Tatorte Ober- und Niederlahnstein auf dem Programm. Die zweieinhalbstündige Führung beginnt um 18.00 Uhr. Ein Glas Sekt ist im Teilnahmebeitrag von 20,00 Euro enthalten.

Für die Teilnahme an den Führungen wird um vorherige Anmeldung bei der Touristinformation Lahnstein unter 02621 914-171 oder per Mail an touristinfo@lahnstein.de gebeten.

Wer die spannende Seite Lahnsteins nicht nur selbst entdecken, sondern auch anderen eine Freude machen möchte, kann einen Gutschein für die Krimiführungen verschenken. Diese sind in der Touristinformation Lahnstein erhältlich.

Auch abseits der festen Termine lassen sich die Touren ganzjährig für Gruppen buchen. Neben den historischen Tatorten gehört auch das Wirken des bundesweit bekannten TV-Manipulators und Medientäuschers Michael Born zu den angebotenen Themen. Sonderführungen sind für Gruppen mit bis zu 30 Personen möglich und können hinsichtlich ihrer Dauer individuell abgestimmt werden.

Die Übersicht aller Termine sowie weiterer Stadtführungen findet sich auf der Website der Stadt Lahnstein unter www.lahnstein.de/stadtfuehrungen.

Bildunterzeilen:

Die Führungen bieten spannende Geschichten, überraschende Einblicke und in der Adventszeit sogar eine Portion Winterzauber. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)