Kabarett, Musik und bissiger Humor am 26. November

Lahnstein. Am Donnerstag, 26. November 2026 um 19.30 Uhr ist der Hamburger Entertainer und Kabarettist Kay Ray mit seiner „Kay Ray Show“ im Theater Lahnstein zu Gast. Unter dem Motto „Wer zuletzt lacht, denkt vielleicht noch selbst“ erwartet das Publikum ein ebenso unterhaltsamer wie unberechenbarer Abend mit Musik, Improvisation und jeder Menge schwarzem Humor.

Kay Ray ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit scharfzüngigen Kommentaren, spontanen Einfällen und musikalischen Einlagen nimmt er die Gesellschaft und ihre Widersprüche aufs Korn. Dabei macht er vor niemandem Halt: Ob Politiker, Influencer, Aktivisten, selbst ernannte Moralapostel oder sich selbst – alle bekommen ihr Fett weg.

Seine Show bewegt sich zwischen Kabarett, Comedy und Konzert. Mal laut und provokant, mal überraschend nachdenklich hinterfragt Kay Ray gesellschaftliche Entwicklungen, politische Empfindlichkeiten und den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen. Dabei lebt der Abend vor allem von seiner Spontaneität und der direkten Begegnung mit dem Publikum.

Tickets für die Vorstellung sind unter www.theaterlahnstein.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich.

Bildunterzeilen:

Kay Ray bietet eine Mischung aus bissiger Satire, Musik und absurden Geschichten, bei der auch unbequeme Themen ihren Platz haben. (Foto: C. Behrens)