Das Bibliotheksteam heißt am Donnerstag, 5. November, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird das Kamishibai-Erzähltheater „Die schönste Laterne der Welt“ von Johanna Lindemann.

Anton freut sich schon seit Tagen auf den Laternenumzug im Kindergarten. Aber dann läuft gar nichts so, wie es soll: Erst bastelt Anton versehentlich eine Monsterfanten-Laterne, dann klemmt Papa sie in der Autotür ein und beim Laternenumzug fällt sie in eine Pfütze und wird zu einem traurigen Klumpen Papier. Da kommt ihnen ein fremder Mann zu Hilfe und schenkt Anton eine ziemlich ungewöhnliche Laterne: gefertigt aus einer alten Dose. Der Mann heißt Martin, sagt er. Vielleicht war es sogar Sankt Martin?! Wer weiß …