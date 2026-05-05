Unter dem Motto „Lebendige Orte, starke Gemeinschaften“ findet am Samstag, 9. Mai, bundesweit der Tag der Städtebauförderung statt. Auch die Koblenzer Innenstadt beteiligt sich: Von 11 bis 14 Uhr lädt das Projektbüro „Lebendige Innenstadt“ in den Altenhof 7 in Koblenz ein.

Im Mittelpunkt steht der Verfügungsfonds „Lebendige Innenstadt“. Er unterstützt kleinere Projekte, Aktionen und Maßnahmen, die zur Belebung, Aufwertung und Stärkung der Innenstadt beitragen – etwa nachbarschaftliche, kulturelle, soziale, gestalterische oder öffentlichkeitswirksame Vorhaben. Die Förderung beträgt 65 Prozent, der Eigenanteil 35 Prozent; pro Projekt sind bis zu 2.500 Euro Zuschuss möglich.

Eingeladen sind Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Initiativen, Gewerbetreibende sowie weitere Innenstadtakteurinnen und -akteure, die eigene Ideen einbringen möchten. Vor Ort gibt es Informationen zum Fördergebiet, zur Antragstellung und zur Arbeit des Projektbüros als Anlaufstelle für Innenstadtentwicklung, Beteiligung und die Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts.

„Mit dem Verfügungsfonds möchten wir Menschen vor Ort einladen, ihre Ideen und ihr Engagement für die Innenstadt konkret einzubringen“, erklärt Astrid Fries, Projektleiterin „Lebendige Innenstadt Koblenz“.

Die Stadt Koblenz ist mit dem Fördergebiet „Lebendige Innenstadt“ Teil des Bund-Länder-Programms „Lebendige Zentren“. Ziel ist es, die Innenstadt als vielfältigen Wohn-, Arbeits-, Versorgungs-, Kultur- und Begegnungsort weiterzuentwickeln.

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