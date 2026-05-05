Der Neuwieder Verein ReThink hat neue Räumlichkeiten im Herzen von Heimbach-Weis bezogen. In der Hauptstraße 29 entsteht ein zentraler Ort für gemeinnützige, nachhaltige Projekte und gemeinschaftliches Engagement.

Nach einer Zwischenlösung in der Neuwieder Marktstraße konnten nun langfristig geeignete Räume in einem ehemaligen Ladengeschäft gefunden werden. Diese dienen künftig als Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten.

Die feierliche Eröffnung fand am 4. April statt und zog zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter befreundeter Initiativen an. Besichtigt werden konnten unter anderem der neue Workshopraum sowie die gut ausgestattete Gemeinschaftswerkstatt.

Zum aktuellen Angebot an der neuen Adresse gehören das weithin beliebte Repair Café, ein Stricktreff, Hacker- und Makerspace-Aktivitäten sowie eine kostenlose IT-Sprechstunde für Privatpersonen. Zudem befindet sich eine „Bibliothek der Dinge“ im Aufbau, über die Werkzeuge sowie Garten- und Haushaltsgeräte kostenfrei ausgeliehen werden können.

Abseits der Vereinsräume betreut der Verein zwei ökologische Gemeinschaftsgärten, sowie einen öffentlichen Büchertauschschrank.

Auch der Tauschladen in der Neuwieder Innenstadt wurde kürzlich neu eröffnet und ergänzt das Angebot des Vereins.

Als nächstes größeres Projekt organisiert ReThink e.V. den 7. Heimbach-Weiser Hof- und Gartenflohmarkt am 30. Mai, der sich in der Region bereits etabliert hat und dessen Konzept inzwischen auch von anderen Ortsteilen aufgegriffen wurde.

Die Vereinsarbeit wird durch ehrenamtliches Engagement, Mitgliedsbeiträge, Spenden und Fördermittel ermöglicht. In der aktuellen Förderrunde können dank Unterstützung der Stadtwerke Neuwied (SWN) sowie der Postcode Lotterie alle Angebote kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Für die langfristige Sicherung und den weiteren Ausbau der Projekte ist der Verein offen für zusätzliche Kooperationen und Förderpartnerschaften, insbesondere auf lokaler Ebene.

Der Verein zählt inzwischen über 90 Mitglieder und möchte sich langfristig als fester Bestandteil des lokalen Gemeinschaftslebens etablieren sowie kreative Impulse für eine nachhaltigere Lebensweise setzen.

Weitere Informationen unter: https://www.rethink-ev.de