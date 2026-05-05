eBook-Sprechstunde in der Stadtbücherei

Lahnstein. Am Montag, 11. Mai findet um 17:00 Uhr in der Stadtbücherei Lahnstein, Kaiserplatz 1, die nächste eBook-Sprechstunde statt.

Hier werden technische Fragen zur Einrichtung von Geräten und zum Download von eBooks über die Onleihe beantwortet. Für eine individuelle Unterstützung sollten Teilnehmer ihren eigenen eBook-Reader mitbringen. Zudem hält die Bücherei Testgeräte der Marke Tolino Vision zur Ausleihe bereit.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail an buecherei@lahnstein.de oder unter der Telefonnummer 02621 914292 notwendig.

Der nächste Termin für das erste Halbjahr ist am Freitag, 19. Juni um 16:00 Uhr.