Die Musikschule der Stadt Koblenz lädt Kinder, Jugendliche und Eltern herzlich zu einem „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 9. Mai von 13.30 bis 17.00 Uhr in den Räumen der Musikschule der Stadt Koblenz, Hoevelstraße 6 ein.

Ein buntes Programm informiert über das breit gefächerte Angebot der Musikschule:

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stehen an diesem Tag die Türen der Klassenzimmer weit offen. Alle sind eingeladen, die verschiedenen Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Zupfinstrumente sowie Tasten- und Perkussionsinstrumente auszuprobieren. Das gilt auch für die Gesangsausbildung im Bereich Klassik, Rock-, Pop und Jazz. Die Fachlehrer beraten individuell und helfen bei der Auswahl eines Instrumentes.

Im Konzertsaal präsentieren sich viele Instrumental- und Gesangsschüler und auch die großen und kleinen Ensembles der Musikschule. Hier bietet sich die Gelegenheit, weniger bekannte Instrumente kennenzulernen und vielleicht das Lieblingsinstrument zu entdecken oder eine Aufführung des Musiktheaters auf der Bühne zu erleben.

Eltern mit Kindern im Vorschulalter erhalten in Schnupperstunden und kleinen Vorführungen einen Einblick in die altersgerecht konzipierten musikalischen Elementarkurse für Kleinkinder (ab 5 Monaten) und Kindergartenkinder (4-6 Jahre). Sie können in einer Probestunde mit Ihrem Kind direkt dabei sein und mitmachen.

Lassen Sie sich an diesem Tag im persönlichen Gespräch von den Lehrkräften, der Schulleitung und der Verwaltung beraten. Gemeinsam finden wir das richtige Angebot für Sie und Ihre Familie.

Dabei sollten Sie wissen: Die Musikschule bietet insbesondere Familien Unterstützung durch besondere Gebührenermäßigungen bei der Anmeldung ab dem 2. Kind oder bei der Belegung mehrerer Fächer an. Zu weiteren einkommensabhängigen Ermäßigungen beraten wir Sie gerne. Die zusätzliche Anmeldung zum Ensembleunterricht oder Theoriekurs ist für Schüler der Musikschule, die ein Hauptfach belegen, kostenfrei!