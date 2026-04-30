Rommersdorf Festspiele glänzen mit breitem Musikprogramm

Die Rommersdorf Festspiele machen die gleichnamige Abtei im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis auch in diesem Jahr wieder zu einem Treffpunkt für Live-Musik-Fans. Ein breit aufgestelltes Konzertprogramm bedient dabei unterschiedliche Geschmäcker. Der Vorverkauf läuft bereits.

Freitag, 3. Juli: Drei Freunde, Drei Tenöre – „O Sole Mio“

Mit Michael Kurz, Stefan Lex und Thomas Heyer entführen gleich drei Stimmen der Extraklasse in die aufregende Welt der Tenorliteratur. Ihr Repertoire ist ein Querschnitt durch die große Welt von Oper, Operette, Kanzone oder Lied. Diese Hommage an musikalische Meisterwerke beinhaltet Kompositionen etwa von Verdi, Puccini, Leoncavallo und de Curtis in höchster Vollendung. Wie viel Witz und Charme in Opern- und Operettenmelodien stecken, beweisen die drei aufs Schönste! Die preisgekrönten Pianistin Sigrid Althoff begleitet sie einfühlsam.

Samstag, 4. Juli: Thomas Rühmann & Band – „Lebensreise“

Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann und seine Band waren lange mit „Falschen Liedern“ unterwegs. Das Programm brachte zusammen, was nicht zusammengehört, aber verblüffend passt: die Lieddichtungen von Wenzel auf die Musik von Lambchop, Bon Iver, Mark Knopfler, Tracy Chapman. Jetzt machen Thomas Rühmann & Band die Musik selbst. Befreundete Dichter liefern ihnen Songtexte. In „Lebensreise“ bringen sie das Eigene auf die Bühne: „richtige“ Lieder.

Samstag, 11. Juli: LaLeLu unplugged – „Musik pur“

Vier Barhocker, vier Mikrofone, vier Stimmen. Nach dem furiosen Erfolg in der Elbphilharmonie gehen LaLeLu mit ihrem Programm „unplugged“ auf Deutschlandtour. Die Hamburger Vollblutmusiker haben ein verblüffend anderes Set zusammengestellt voller mitreißender neuer Songs und grandioser Jazz-, Oper- und Schlagertitel aus 25 Jahren Bandgeschichte. Das Ergebnis: Ein Abend, der von der Leidenschaft für A cappella lebt. LaLeLu unplugged, begeistert eingefleischte Fans genauso, wie jene, die sie zum ersten Mal erleben.

Tickets für diese und weitere Veranstaltungen der Reihe sowie weitere Infos sind online erhältlich unter: www.rommersdorf-festspiele.de. Karten gibt es zudem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.