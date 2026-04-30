Die Musikschule der Stadt Koblenz lädt herzlich ein zu einem Frühlingskonzert am Sonntag, 10. Mai um 16 Uhr in die Kapelle Maria Hilf in Koblenz-Lützel.

Lassen Sie sich von Schülerinnen und Schülern der Gesangsklassen von Blanca Nunez, Amira Elmadfa und Yunus Schahinger einstimmen auf den Frühling. Sie haben eine schöne Auswahl an bekannten und unbekannten Liedern vorbereitet. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger auf dem Klavier und zum ersten Mal auch von einem Streichquartett. Die Streicher bringen zusätzlich passend zum Motto des Konzertes den „Frühling“ aus den bekannten „Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi zum Klingen und mit dem „Andante“ von Max Reger ein weiteres romantisches Werk.

Im Konzert stehen gleichberechtigt nebeneinander Werke der Klassik und der Popularmusik und auch Eigenkompositionen für Gitarre und Gesang, die unter anderem vom diesjährigen Landespreisträger im Wettbewerb Jugend musiziert Lukas Hazzan vorgetragen werden.

Der Eintritt ist frei.

Kapelle Maria Hilf

Karl-Russell-Str.5

56070 Koblenz/Lützel