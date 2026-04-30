Hinter den Kulissen der vhs“ – Leitlinien aktueller Volkshochschularbeit

Die Volkshochschule der Stadt Koblenz gehört zu einer der ersten Volkshochschulen in Deutschland und wurde bereits 1919 gegründet.

In den folgenden Jahrzehnten bestimmten insbesondere die städtischen Rahmenbedingungen die Möglichkeiten, Weiterentwicklungen und Grenzen der Erwachsenenbildungsarbeit dieser Institution.

Bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten des derzeitigen Standortes – der ehemaligen Boelcke-Kaserne – wird die Leiterin der Volkshochschule die Kontinuitäten, Hintergründe und aktuellen Entwicklungsrichtungen und Strategien der Volkshochschularbeit vorstellen.

Im Anschluß gibt es Gelengeheit zur gemeisamen Diskussion.

Termin: Do., 07.05.2026 | 16:00-17:30 Uhr

kostenfrei

Ort: vhs, Hoevelstraße 6 – Treff im Foyer