Am Mittwoch, 17. Juni findet der Tag der Müllabfuhr statt. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz nutzt diesen Tag, um das Augenmerk auf die Kolleginnen und Kollegen der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung zu legen. Denn ohne diese würde es die Stadtsauberkeit in dem aktuellen Maße nicht geben.

Seit 1917 entwickelte sich der Kommunale Servicebetrieb Koblenz vom damals „Städtischen Fuhrpark“, mit 20 Beschäftigten und 16 Pferden, zum heutigen Eigenbetrieb. Die Mitarbeitenden sind zahlreicher geworden, genauso wie die Aufgabenbereiche.

Aktuell sind beim Kommunalen Servicebetrieb Koblenz circa 250 Mitarbeitende beschäftigt. Davon rund 80 Personen in der Abfallwirtschaft und etwa 60 in der Straßenreinigung. Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tragen in Bereichen wie Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Parkraumbewirtschaftung sowie der Werkstatt für städtische Fahrzeuge dazu bei, dass Koblenz am Laufen bleibt.

Neben den vielfältigen Aufgaben des Betriebes wachsen auch die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Daher setzt der Kommunale Servicebetrieb Koblenz zunehmend auf innovative und klimafreundliche Technologien. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren bereits rund drei Dutzend Fahrzeuge unterschiedlicher Größe auf Elektroantrieb umgestellt.

Zudem wird auf dem Zentralen Betriebshof eine Photovoltaikanlage gebaut, welche den Strombedarf eines zunehmend elektrischen Fuhrparks sowie der Betriebsgebäude weitestgehend decken soll. Geplant ist – bei maximaler Eigennutzung des selbst erzeugten Stroms – jährlich bis zu 2.000 Tonnen CO2 einzusparen. Ein wichtiger Beitrag für mehr klimafreundliche Mobilität in Koblenz.

Egal mit welchem Antrieb: Unsere zuverlässigen und engagierten Männer und Frauen in Orange sorgen das ganze Jahr über bei Wind und Wetter für eine saubere Stadt. Am Tag der Müllabfuhr – und auch darüber hinaus – sollte die wichtige und anspruchsvolle Arbeit der in der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Beschäftigten gewürdigt werden.

Foto (Stadt Koblenz/ Sebastian Glinski):

Am Tag der Müllabfuhr legt der Kommunale Servicebetrieb Koblenz das Augenmerk auf die Kolleginnen und Kollegen der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung.