Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Koblenz liest ein Buch“ lädt die Stadtbibliothek zu einem kleinen Quiz rund um den Roman „Paradise Garden“ von Elena Fischer ein.

Dabei haben Interessierte die Möglichkeit, ihr Wissen über das diesjährige Aktionsbuch unter Beweis zu stellen. Das Quiz ergänzt das vielfältige Programm von „Koblenz liest ein Buch“, das mit Veranstaltungen an verschiedenen Orten zum gemeinsamen Lesen, Austausch und Entdecken aufruft.

Mit ausgewählten Zitaten aus dem Roman helfen die Fragen dabei, in die wunderbare Welt von „Paradise Garden“ einzutauchen. Sie richten sich gleichermaßen an Kenner des Buches wie auch an Neugierige, die die Geschichte und ihre Figuren entdecken möchten.

Das Quiz liegt in der Stadtbibliothek im 5. OG zur kostenlosen Mitnahme bereit. Die Abgabe der ausgefüllten Bögen ist bis zum 25. Juni 2026 in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes möglich. Unter allen Teilnehmenden mit richtigen Antworten werden attraktive Preise verlost.

Die Stadtbibliothek Koblenz wünscht viel Freude beim Lesen, Rätseln und Entdecken!

Das gesamte Programm von „Koblenz liest ein Buch“ ist unter koblenz.de/buch zu finden.