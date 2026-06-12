In den Sommerferien 2026 lädt das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein / Landesmuseum Koblenz Familien zu zwei besonderen Programmen ein, die junge Entdeckerinnen und Entdecker auf spannende Zeitreisen mitnehmen.

„Nachts in UNSEREM Museum – Komm mit durch eine halbe Million Jahre Geschichte!“

Das außergewöhnliche Abendprogramm richtet sich an Kinder von 10 bis 12 Jahren in Begleitung eines Elternteils und widmet sich dem Mythos „Nachts im Museum“. Wenn die regulären Besucherinnen und Besucher gegangen sind, beginnt für die Teilnehmenden eine faszinierende Reise durch eine halbe Million Jahre Menschheitsgeschichte. Gemeinsam erkunden sie die archäologische Ausstellung „Geborgene Schätze“, probieren eine eiszeitliche Jagdmethode aus und erleben hautnah, wie unsere Vorfahren lebten. Zum Abschluss wartet ein gemütlicher Imbiss am Lagerfeuer – ein stimmungsvoller Ausklang eines besonderen Abends.

Das Sonderprogramm findet am Dienstag, 30. Juni, und Donnerstag, 2. Juli 2026, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Donnerstag, 25. Juni 2026, unter 0261/6675‑1510 oder muspaed.lmk@gdke.rlp.de. Die Teilnahme kostet 15 € pro Kind und 5 € pro Elternteil.

„Steinzeit? – Komm mit!“

Als weiteres Angebot erwartet Familien ein offenes Forscher-Ferienprogramm für Kinder ab 8 Jahren sowie ihre Eltern oder Großeltern. In der Ausstellung „Geborgene Schätze“ und der Ungarnkapelle können große und kleine Besucherinnen und Besucher gemeinsam experimentieren, rätseln und in die Welt der Steinzeit eintauchen. Das Programm findet am Sonntag, 28. Juni 2026, von 11 bis 17 Uhr sowie von Dienstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli 2026, jeweils von 13 bis 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es fällt lediglich der reguläre Festungseintritt (falls zutreffend) sowie eine Forscherpauschale von 2 € pro Kind an.