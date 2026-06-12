Literatur trifft auf besondere Schauplätze: Mit der Veranstaltungsreihe „Ein Buch. Ein Ort.“ lädt die Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz gemeinsam mit der Buchhandlung Reuffel zu außergewöhnlichen Lesungen an Orten ein, die normalerweise nicht oder nur selten öffentlich zugänglich sind. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Literatur und Raum: Ausgewählte Bücher treten in einen spannenden Dialog mit ihrer Umgebung und schaffen so ein einzigartiges Erlebnis.

Die Reihe umfasst in diesem Jahr drei Veranstaltungen, die das Publikum an ganz unterschiedliche Orte führen: auf die Dachterrasse der Sparkasse Koblenz, in die Feuerwache 1 sowie in den Rheinhafen Koblenz. Die jeweiligen Lesungen greifen die Atmosphäre der Orte auf und eröffnen neue Perspektiven auf die vorgestellten Werke. Ziel ist es, Literatur niedrigschwellig erlebbar zu machen, neue Zielgruppen anzusprechen und kulturelle Begegnungen an überraschenden Orten zu ermöglichen.

„Mit ‚Ein Buch. Ein Ort.‘ bringen wir Literatur dorthin, wo man sie nicht erwartet“, erläutert Kulturdezernent Ingo Schneider. „Die besondere Verbindung von Text und Raum schafft spannende kulturelle Erlebnisse und eröffnet neue Zugänge zum Lesen. Gleichzeitig bringen wir die Menschen an Orte in unserer Stadt, die sie sonst nicht erleben. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern ein Format entwickeln konnten, das Literatur, Neugier und Stadterlebnis miteinander verbindet.“

Den Auftakt bildet am Dienstag, 23. Juni, die Lesung mit Autorin Sophia Como auf der Dachterrasse der Sparkasse Koblenz. Hoch über den Straßen der Innenstadt entsteht eine außergewöhnliche Kulisse für einen literarischen Abend zwischen urbanem Leben und Weitblick. Die Tickets dafür sind bereits ausverkauft.

Weitere Veranstaltungen führen junge Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 9. Juli, in die Feuerwache 1 zur Lesung von „Fips Feuerwehr – Kleine Reifen, große Abenteuer“ von Michael Engler sowie in den Rheinhafen, wo am Dienstag, 11. August, „Heaven’s“ Gate“ von Daniel Faßbender gelesen wird.

Tickets für die Veranstaltungen „Heaven’s Gate“ und die Kinderlesung bei der Feuerwehr sind sowohl bei der Buchhandlung Reuffel unter reuffel.de/vorverkauf als auch bei ticket-regional.de käuflich erwerbbar.

Weitere Informationen zu den Büchern, Orten und der Veranstaltungsreihe Ein Buch. Ein Ort. gibt es unter koblenz.de/einbucheinort.

Foto (Stadt Koblenz/ Andreas Egenolf): Ein Buch. Ein Ort. führt die Gäste zu spannenden Orten, die normalerweise nicht, oder nur selten zugänglich sind: So können kleine Gäste zum Beispiel bei der Lesung von „Fips Feuerwehr – Kleine Reifen, große Abenteuer“ von Michael Engler einen exklusiven Einblick in die Feuerwache 1 erleben.