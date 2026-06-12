Kulinarische Weltreise für den guten Zweck

Lahnstein. Unter dem Motto „Kochen, damit andere satt werden“ laden das Jugendkulturzentrum Lahnstein, die Initiative „Runder Tisch für Flüchtlinge in Lahnstein“ und der Kolping-Bezirksverband Rhein-Lahn zum Eine-Welt-Dinner ein. Am Samstag, 27. Juni 2026 wird das Gemeindehaus St. Barbara in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße 4b zu einem Ort der Begegnung und des Genusses.

Liebe geht durch den Magen – und verbindet

Beim „Eine-Welt-Dinner“ steht nicht die romantische Liebe im Vordergrund, sondern die Nächstenliebe. Die Veranstaltung möchte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, indem gemeinsames Schlemmen auf solidarisches Handeln trifft. Das Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und durch den Austausch bei gutem Essen Vorurteile abzubauen und gleichzeitig Unterstützung zu leisten.

Spezialitäten aus aller Welt

Die Gäste erwartet dabei eine kulinarische Weltreise. Zahlreiche Flüchtlinge, die in Lahnstein eine neue Heimat gefunden haben, bereiten Gerichte aus ihren jeweiligen Herkunftsländern zu. Wer neugierig auf unbekannte Gewürze und neue Geschmacksrichtungen ist, kommt hier voll auf seine Kosten: Die Köchinnen und Köche stehen vor Ort bereit, um ihre Rezepte zu teilen und Fragen zu den Speisen zu beantworten.

Spenden für Projekte vor Ort und weltweit

Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind herzlich willkommen. Der Erlös kommt direkt der wertvollen Projektarbeit von Kolping-International sowie der Arbeit des „Runden Tisches für Flüchtlinge in Lahnstein“ zugute. So trägt jeder Bissen dazu bei, soziale Projekte nachhaltig zu unterstützen.

Anmeldung

Um den Nachmittag und Abend im Gemeindehaus St. Barbara optimal planen zu können, bitten die Organisatoren um eine vorherige Anmeldung über das Jugendkulturzentrum, Nasstaran Houshmand, unter der Telefonnummer 02621 914602 oder per E-Mail an n.houshmand@lahnstein.de.

Bildunterzeile:

Das „Eine-Welt Dinner“ verspricht eine kulinarische Reise durch verschiedene Länder und Kulturen. (Foto: Nasstaran Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)