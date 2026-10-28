„Wie man ein Schmetterling wird“ thematisiert Gewalt gegen Frauen, Menschenrechte und Selbstbestimmung

Lahnstein. Im Jugendkulturzentrum Lahnstein findet am Freitag, 13. November im Rahmen der internationalen Aktion Orange The World die szenische Lesung „Wie man ein Schmetterling wird“ statt.

Es geht um die Geschichte der Iranerin Reyhaneh Jabbari: Als 19-Jährige wurde sie fast vergewaltigt. Doch sie setzte sich zur Wehr und stach den Angreifer nieder. Dafür wurde sie zum Tode verurteilt und nach sieben Jahren im Todestrakt 2014 im Iran hingerichtet. Ihr Fall sorgte international für große Aufmerksamkeit und wurde zu einem Symbol für den Einsatz gegen Gewalt an Frauen und für die Rechte von Frauen.

Das Buch zum Dokumentarfilm „Sieben Winter in Teheran“ wurde von Reyhanehs Jabbaris Mutter, Shole Pakravan, gemeinsam mit der Regisseurin Steffi Niederzoll verfasst. Eindrucksvoll erzählt sie vom Schicksal ihrer Tochter, die mutig für die Wahrheit und für die Rechte der Frauen im Iran gekämpft hat und zeigt ihre Reflexionen über Freiheit, Gerechtigkeit und die Würde des Menschen. Obwohl Reyhaneh am Ende ihr Leben verliert, ist dieses Buch eine Hommage an das Leben – unabhängig von Geschlecht, Religion und kultureller Zugehörigkeit.

In der szenischen einstündigen Lesung entsteht ein intensiver Abend zwischen Theater, Dokumentation und politischem Appell. Edgitha Stork (Reyhaneh) und Gabi Uhl (Shole) erwecken die Ereignisse zum Leben und geben gleichzeitig den dahinterstehenden gesellschaftlichen Themen und grundlegenden Fragen nach Freiheit, Gerechtigkeit und dem Recht auf ein selbstbestimmtes Leben Raum zur Auseinandersetzung.

Die Veranstaltung ist nicht nur ein Gedenken an Reyhaneh Jabbari, sondern auch ein künstlerisches und politisches Statement gegen die Todesstrafe und gegen Gewalt an Frauen im Iran wie weltweit. Im Rahmen der „Orange the World Kampagne 2026“ ist dieser Abend eine Kooperationsveranstaltung des Jugendkulturzentrums Lahnstein, des Bündnisses für FrauenSchutz und der Gleichstellungsstelle des Rhein-Lahn-Kreises.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 13. November um 18.00 Uhr im Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung unter 02621 914-602 oder per E-Mail an jukz@lahnstein.de wird gebeten.

Bildunterzeile:

Während ihrer Zeit im Todestrakt setzte sich Reyhaneh Jabbari für Frauenrechte und für ihre Mithäftlinge ein. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein / KI-generiert)