Mit einem herausragenden Ergebnis hat das Gymnasium auf dem Asterstein den diesjährigen SCHULRADELN-Wettbewerb in Koblenz erneut für sich entschieden. Bei der Siegerehrung überreichte Ralph Emmerich vom Radverkehrsteam der Stadt Koblenz im Namen von Oberbürgermeister David Langner den Wanderpokal an Schulleiter Bastian Staudt und Team-Captain Anna Grüterich. Nach vier Siegen in Folge darf die Schule die begehrte Trophäe nun dauerhaft behalten. Auch die IGS Koblenz auf Platz zwei und das Eichendorff-Gymnasium auf Platz drei überzeugten mit starken Leistungen.

Die Zahlen verdeutlichen den Erfolg der Schulgemeinschaft: 365 aktive Radlerinnen und Radler des Gymnasiums auf dem Asterstein legten während der dreiwöchigen Kampagne insgesamt 66.302 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Damit vermieden sie rund 10,9 Tonnen CO₂. Den zweiten Platz sicherte sich die IGS Koblenz. Unter der Leitung von Team-Captain Thomas Nürnberg radelten 140 Teilnehmende insgesamt 33.737 Kilometer. Das Eichendorff-Gymnasium belegte mit 121 Radelnden und 22.189 Kilometern den dritten Rang. Team-Captain war Michael Kroll, der stellvertretend für die Schulgemeinschaft die Urkunde und einen Blumenstrauß entgegennahm.

Wie in den beiden vergangenen Jahren fand die Siegerehrung direkt an der Gewinnerschule statt. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Musik-Grundkurs der MSS 13 unter der Leitung von Mania Vollmer mit einer lautstarken und rhythmischen Trommel-Performance. Den stimmungsvollen Abschluss bildete eine eindrucksvolle Klavierdarbietung der Schülerin Adriana Dao.

Gymnasiallehrer André Butscheike führte durch das Programm und präsentierte die Hintergründe des schulischen Erfolgs auf unterhaltsame und bildhafte Weise. Einen wesentlichen Beitrag leisteten Schülerinnen und Schüler aus der sogenannten Augst-Region. Sie bewältigten ihren elf Kilometer langen und anspruchsvollen Schulweg von Neuhäusel über den Standortübungsplatz Schmidtenhöhe täglich gemeinsam mit dem Fahrrad.

Ralph Emmerich, Koordinator der STADTRADELN-Kampagne im Radverkehrsteam der Stadt Koblenz, würdigte das Engagement des Gymnasiums auf dem Asterstein und der übrigen teilnehmenden Schulen: „Es ist großartig zu sehen, mit wie viel Einsatz sich die Koblenzer Schulen für den Klimaschutz und den Radverkehr starkmachen. Besonders erfreulich ist die erneut hohe Beteiligung am Schulradeln: 1.141 Radlerinnen und Radler an 21 Koblenzer Schulen kamen zusammen auf mehr als 202.000 Fahrradkilometer. Das entspricht einer Steigerung von 35 Prozent. Auch an den Grundschulen gewinnt die Aktion deutlich an Zuspruch. An den sechs teilnehmenden Grundschulen haben sich die Teilnehmerzahlen und die gefahrenen Kilometer gegenüber dem Vorjahr teilweise verdoppelt. Nach dem Schulradeln ist vor dem Schulradeln – und eigentlich ist immer Schulradeln. Deshalb wünschen wir uns, dass die Schülerinnen und Schüler auch außerhalb der Kampagne weiterhin so engagiert in die Pedale treten, um etwas für das Klima und ihre Gesundheit zu tun.“

Neben einem Pokal, einem Blumenstrauß und einer Urkunde durfte sich das Gymnasium auf dem Asterstein über 30 Verzehrgutscheine der Bäckerei Höfer freuen. Eine weitere Anerkennung kam vom Verein „Klimaschutz in Koblenz e. V.“. Dessen Vorsitzender Uwe Hüser überreichte einen symbolischen Scheck über 900 Euro. Das Preisgeld ist für ein ökologisches Projekt an der Schule vorgesehen und soll voraussichtlich in neue Fahrradbügel investiert werden.

Die Stadtverwaltung gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren Leistungen und bedankt sich für das große Engagement.

Bildunterzeile:

Bei der Ehrung der Schulradeln-Sieger 2026 konnte Ralph Emmerich (2. von rechts) vom Team Radverkehr der Stadt Koblenz Bastian Staudt (von links, Schulleiter des Gymnasiums auf dem Asterstein), Anna Grüterich (Team-Captain Asterstein) sowie Michael Kroll (Team-Captain des Eichendorff-Gymnasiums) für die jeweiligen Schulleistungen ehren. Die Vertreterinnen und Vertreter der IGS Koblenz sind nicht im Bild. Sie mussten ihre Teilnahme an der Veranstaltung kurzfristig absagen. Foto: Tobias Weiß-Bollin/Stadt Koblenz