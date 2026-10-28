Freizeitplaner 2027 für den Kreis und die Stadt Neuwied: Vereine können ihre Veranstaltungen ab sofort online eintragen

Kreis Neuwied. Freizeit ist die schönste Zeit des Jahres. Um Kindern und Jugendlichen in Kreis und Stadt Neuwied eine abwechslungsreiche und zugleich sinnvolle Gestaltung zu ermöglichen, bieten Vereine und Institutionen auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche spannende Aktivitäten an. Den passenden Überblick dazu liefert der gemeinsamen Online-Freizeitplaner 2027.

Der Freizeitplaner bündelt eine vielfältige Auswahl an Freizeitaktivitäten, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Kreativ- und Sport-Workshops sowie Tagesausflügen, Stadtrandfreizeiten und Offenen Treffs. Veranstaltungen und Freizeiten werden sowohl für die Ferienzeiten als auch für die Zeit außerhalb der Ferien aufgenommen.

Damit der Freizeitplaner für 2027 wieder möglichst umfassend über die Angebote im Kreis- und Stadtgebiet informieren kann, sind die lokalen Vereine und Anbieter von Freizeitaktivitäten aufgerufen, ihre bereits fest geplanten Veranstaltungen für das kommende Jahr zu melden. Die Einreichung ist bis zum 30. November 2026 möglich.

Aufgenommen werden können alle Angebote, die keine Vereinsmitgliedschaft voraussetzen. Die Meldung erfolgt über spezielle Online-Formulare, die auf der Webseite des Kreises Neuwied unter www.kreis-neuwied.de zur Verfügung stehen. Wichtig: Für jedes Angebot muss ein separates Formular ausgefüllt werden. Formulare | Kreisverwaltung Neuwied

Zum Freizeitplaner gehört außerdem ein Adressteil, in dem teilnehmende Vereine und Verbände ihre Kontaktdaten hinterlegen können.

Der Freizeitplaner 2027 wird ab dem 4. Januar 2027 auf der Webseite des Landkreises veröffentlicht und informiert übersichtlich und unkompliziert über aktuelle und bevorstehende Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Neuwied und Umgebung.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Kreisjugendpflege Neuwied unter Telefon 02631 803 -234 und -442 oder beim städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJub) unter 02631 802 170.