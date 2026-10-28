Beliebte Filmreihe im Metropol-Kino startet am 2. März 2027 in die nächste Runde

Sechs Vorstellungen, sechsmal ein voller Kinosaal: Das Neuwieder Generationenkino blickt auf ein rundum erfolgreiches Jahr zurück. Auch beim letzten Termin am Dienstag, 20. Oktober, waren sämtliche Plätze für den gemeinsamen Kinonachmittag vergeben. Diesmal begleitete das Publikum Hape Kerkeling in seiner Rolle als Horst Schlämmer auf der Suche nach dem Glück.

Zum Abschluss begrüßte Bürgermeister Peter Jung die Kinogäste gemeinsam mit Brigitte Neumann und Rüdiger Olschewski vom Neuwieder Seniorenbeirat sowie Kinobetreiberin Sabine Weiler. Die Filmreihe, die der Seniorenbeirat gemeinsam mit den Kinobetrieben Weiler organisiert, verbindet den Kinobesuch mit einem gemütlichen Beisammensein. Bereits ab 15 Uhr können die Gäste bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch kommen, bevor der Film beginnt.

Dass das Konzept ankommt, zeigt nicht nur die große Nachfrage. Auch Gruppen aus dem Neuwieder Umland nutzen das Angebot, um gemeinsam einen Nachmittag im Kino zu verbringen. Bürgermeister Peter Jung dankte allen Beteiligten, die das Generationenkino ermöglichen. Die Reihe bringe Menschen zusammen und zeige, welchen Stellenwert solche Treffpunkte für das Miteinander in der Stadt haben.

Nach der letzten Vorstellung des Jahres steht bereits fest, wann es weitergeht: Am Dienstag, 2. März 2027, kehrt das Generationenkino ins Metropol zurück. Auf dem Programm steht dann die französische Komödie „Ticket ins Leben“. Wie gewohnt beginnt der Nachmittag um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, bevor gegen 15.45 Uhr der Film startet. Der Eintritt kostet 12 Euro einschließlich Kaffee und Kuchen. Karten sind ausschließlich im Vorverkauf über das Kino erhältlich. Weitere Informationen zu den kommenden Vorstellungen stehen unter www.kinoneuwied.de/reihe/S6/Generationen-Kino.