SWR Fernsehen – Ein stimmungsvoller Weihnachtsbummel in Koblenz

Weihnachtsmarkt Koblenz: Ein stimmungsvoller Weihnachtsbummel

Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr im SWR Fernsehen

In den letzten Jahrzehnten haben sich Weihnachtsmärkte zu einer festen Größe der Vorweihnachtszeit entwickelt – mit Glühwein und Weihnachtsliedern stimmen sich die Besucher*innen auf Weihnachten ein. Der Koblenzer Weihnachtsmarkt findet auf den Plätzen in der Altstadt statt. Moderatorin Kerstin Bachtler stellt ihn am Sonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr vor, mit dabei sind Manfred und Michael Gniffke mit Mundart-Weihnachtsgeschichten.

Außerdem in der Sendung: der Weihnachtsmarkt in Freinsheim in der Pfalz. Von dort berichtet Weihnachtsreporterin Annette Dany. Auf dem Sternenweg „Von Tor zu Tor“ schlendert sie durch von Fachwerk gesäumte Gassen und über romantische Plätze. Auch Freunde von historischem Spielzeug kommen in Freinsheim auf ihre Kosten. Festlicher Höhepunkt eines jeden Adventswochenendes ist das in pfälzischer Mundart aufgeführte Weihnachtsspiel mit „lebender Krippe“.

Die Sendung vermittelt einen Eindruck von der vorweihnachtlichen Stimmung im Land und stellt die beliebtesten Weihnachtslieder vor.

„Weihnachtsmarkt Koblenz: Ein stimmungsvoller Weihnachtsbummel“, Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr im SWR Fernsehen

Quelle: SWR Fernsehen

veröffentlicht am: 11.12.2019