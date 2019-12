Erster Polizeihauptkommissar Norman Müller wird neuer Leiter der Wasserschutzpolizeistation Koblenz

Koblenz (ots) – Am Dienstag, den 10.12.2019, wurde im Rahmen einer Feierstunde in Koblenz mit rund 50 geladenen Gästen der neue Leiter der Wasserschutzpolizeistation (WSP-Station) Koblenz, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Norman Müller, in sein Amt eingeführt; er wird seine neue Aufgabe zum 01.01.2020 antreten. Sein Vorgänger, EPHK Gerd Michler, der seit 2011 mit der Leitung verschiedener Dienststellen der Wasserschutzpolizei betraut war, wurde nach rund anderthalbjähriger Führung der WSP-Station Koblenz in den Ruhestand verabschiedet.

Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT), Christoph Semmelrogge, und der Abteilungsleiter Wasserschutzpolizei, Leitender Polizeidirektor Helmut Oberle, dankten Gerd Michler herzlich für die “loyale und engagierte Zusammenarbeit”. “In all den Jahren hat man bei Ihnen stets gespürt, dass Sie mit vollem Herzen dabei sind. Ihre Arbeit als Dienststellenleiter war stets von großer Kraft und überzeugendem Engagement geprägt.”

Dem neuen Leiter der WSP-Station Koblenz, Norman Müller, wünschten sie einen “stets klaren Blick für die neue, anspruchsvolle und interessante Aufgabe als Dienststellenleiter”.

Norman Müller (Jahrgang 1973) verrichtet seit 1996 Dienst in der Polizei Rheinland-Pfalz. Nach seiner Anfangszeit in der Bereitschaftspolizei wechselte er 2001 in den Dienst zu Wasser und hielt seiner Dienststelle in Ludwigshafen bis 2006 die Treue. Dann ging es von der Pfalz in den hohen Norden: Bis 2008 übernahm er an der Wasserschutzpolizeischule in Hamburg die Aufgaben des Fachlehrers im Fach “Binnen”.

Zurück in der Heimat wird Norman Müller Dienstgruppenleiter an der damaligen WSP-Station Neuwied. Ab 2017 führt er dieses Amt in der WSP-Station Koblenz fort und wird zugleich Abwesenheitsvertreter des Stationsleiters.

Als Leiter der WSP-Station Koblenz mitsamt der Außenstelle Cochem ist Norman Müller künftig für den größten Dienstbezirk der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz verantwortlich. Insgesamt 45 Polizeibeamtinnen und -beamte verrichten in dem 195,7 Flusskilometer umfassenden Zuständigkeitsbereich ihren vielfältigen Außendienst.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 11.12.2019