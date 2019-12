NEUWIED: Berliner Kissen sollen Raser in der Marktstraße bremsen

Sie nennen sich „Berliner Kissen“. Obwohl sie es eigentlich so richtig unbequem machen sollen. Und zwar jenen, die sich in der Marktstraße in der Neuwieder Innenstadt nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Tempo 30 gilt hier, aber immer wieder gab es Klagen über Raserei, die durch Verkehrsmessungen bestätigt wurden. Also installierte die Stadt auf Beschluss des Rates die Einbauten. Jeweils ein Paar „Berliner Kissen“ zwischen Engerser- und Langendorfer Straße und eines im oberen Teil Richtung Hermannstraße sollen nun die Raser bremsen. Die Stadtverwaltung will die Wirkung zunächst testen und dies mit Tempomessungen untermauern, ehe feste Einbaute aus Betonstein das Problem dauerhaft lösen sollen.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 11.12.2019