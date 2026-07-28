Neue Räume bieten doppelt so viel Platz für Beratung und Veranstaltungen

Neuwied. Das neue Kundencenter der Stadtwerke Neuwied (SWN) in der Langendorfer Straße 120 ist eröffnet: Mit 330 Quadratmetern Fläche auf zwei Etagen bietet der neue Standort doppelt so viel Platz wie bisher.

Das Kundencenter bleibt somit in der Innenstadt. Geschäftsfeldleiterin Andrea Haupt betont: „Für uns waren die Nähe zur Laufkundschaft und die gute Erreichbarkeit mit Parkplätzen in unmittelbarer Umgebung ausschlaggebend für die Standortwahl.“ Kundennähe bleibe ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Versorgern. „Wir sind nicht ausschließlich online erreichbar oder über ein beauftragtes Callcenter, bei dem man nie den gleichen Ansprechpartner erwischt und das irgendwo in dieser Republik sitzt. Wir dagegen haben unser eigenes Team für die telefonische Beratung, aber es gibt nach wie vor viele Menschen, die den persönlichen Kontakt suchen. Das ist die Servicequalität, die wir in der Innenstadt zentral und gut erreichbar anbieten.“ Jeder könne selbst entscheiden: „Mehr tun für die Kunden als andere, mehr tun für die Stadt als andere: Das ist unser Anspruch.“

Das alte Kundencenter stammt noch aus einer Zeit, in der Kundenberatung anders verstanden wurde. Marketingleiter Siegesmund Kunke erklärt: „Es ging eher um das Abarbeiten von Anliegen. Die Aufgaben sind heute schwieriger geworden, komplexere Produkte wie Photovoltaik, Speicher oder Wallboxen wollen wir vorstellen und Kunden umfassender beraten und betreuen.“ Der Schnitt des alten Gebäudes mit seinen niedrigen Decken und der räumlichen Trennung zwischen Beratung und Backoffice passe dafür einfach nicht mehr.

Der neue Raum im Erdgeschoss hingegen ist offen gestaltet. „Unser Service-Angebot umfasst drei Beratungsplätze, eine Spielecke für Kinder und einen Wartebereich an den Schaufenstern, die eine einladende Atmosphäre für unsere Kunden schaffen“, sagt Kunke. „Aber wir wollen nicht nur umfassend beraten. Ab sofort können wir das Obergeschoss für Veranstaltungen nutzen.“ Bisher haben die SWN kleinere Events vor dem Kundencenter oder im Haupthaus in der Hafenstraße durchgeführt.

Bild: Das neue SWN-Kundencenter bietet den Kunden eine moderne Anlaufstelle mit persönlicher Beratung.

Foto: Dennis Steinhardt/SWN