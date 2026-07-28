Bei zwei Tourstopps insgesamt 43.000 Euro übergeben

Koblenz/Bad Breisig. Lotto Rheinland-Pfalz setzt sein langjähriges Engagement für die „VOR-TOUR der Hoffnung“ konsequent fort und hat in diesem Jahr gleich zwei Spendenschecks in Höhe von insgesamt 43.000 Euro für den guten Zweck überreicht. Mit den Spenden unterstreicht das Glücksspielunternehmen aus Koblenz einmal mehr sein großes gesellschaftliches Engagement und seine enge Verbundenheit mit der gesamten VOR-TOUR-Familie.

Einen Spendenscheck in Höhe von 33.000 Euro übergab Lotto-Geschäftsführer Christian Baldauf, der selbst bei der ersten Etappe mitradelte, beim Stopp in Bad Breisig. Das Geld wurde beim Spiel der Fußball-Prominentenmannschaft Lotto-Elf am 8. Mai in Waldbreitbach eingespielt.

„Wenn man hier mitfährt und die Menschen am Streckenrand sieht, spürt man sofort: Das ist viel mehr als eine Tour – das ist echte Hoffnung auf zwei Rädern. Dass wir die VOR-TOUR seit vielen Jahren begleiten dürfen, ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagte Christian Baldauf.

Ein zweiter Spendenscheck wurde bereits kurz nach dem Start im Verwaltungszentrum Koblenz überreicht: Monika Sauer, Mitglied im Stiftungsrat der Lotto-Stiftung, übergab eine Spende in Höhe von 10.000 Euro.

Seit vielen Jahren unterstützt Lotto Rheinland-Pfalz die „VOR-TOUR der Hoffnung“ und hilft damit, deren wichtige Arbeit und Hilfe für kranke Kinder zu stärken. Die erneute Unterstützung zeigt: Verantwortungsvolles Handeln ist für Lotto ein zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses – und ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem gesellschaftlichem Engagement.