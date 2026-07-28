Als erstes Unternehmen in 2026 den Sprung von Silber auf Gold geschafft

Neuwied, [23.07.2026] – Die Lohmann GmbH & Co. KG wurde von der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit der Auszeichnung „Gesundes Unternehmen“ in Gold geehrt. Damit zählt das Unternehmen aktuell zu nur sehr wenigen Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die zusammen mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, diese höchste Zertifizierungsstufe erreicht haben.

Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) nachhaltig und systematisch in ihrer Unternehmenskultur verankern. Bewertet werden unter anderem die Bereiche Unternehmensstrategie, Gesundheitsförderung, Arbeitsschutz, Mitarbeiterbeteiligung und Personalmanagement.

„Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden haben für mich einen hohen Stellenwert. Als Arbeitgeber tragen wir Verantwortung, sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen zu schaffen. Deshalb investieren wir kontinuierlich in entsprechende Angebote und Maßnahmen. Dass gesunde und zufriedene Mitarbeitende gleichzeitig auch zu unserem Unternehmenserfolg beitragen und Lohmann als Arbeitgeber attraktiv machen, ist dabei ein wichtiger positiver Effekt,“ betont CEO Dr. Jörg Pohlman.

Ganzheitlicher Ansatz überzeugt

Im Zertifizierungsprozess hoben der TÜV Rheinland und die AOK insbesondere die hervorragende Präventionsarbeit, die umfassende Dokumentation der Maßnahmen, die konsequente Mitarbeiterbeteiligung sowie die hohen Standards im Arbeits- und Gesundheitsschutz hervor. Auch die systematische Auswertung von Gesundheitskennzahlen sowie die strukturierte Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen wurden besonders positiv bewertet.

Zu den zahlreichen Maßnahmen gehören unter anderem ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze, Gesundheitskurse und Aktionstage, gemeinsame Sportangebote, die Förderung von Jobrädern sowie soziale Leistungen wie die betriebliche Altersversorgung, Berufsunfähigkeitszusatzversicherung und Lebensarbeitszeitkonten. Darüber hinaus investiert Lohmann kontinuierlich in moderne Arbeitsumgebungen und schafft mit Grün- und Ruhezonen, modernen Aufenthaltsbereichen sowie Angeboten zur persönlichen Weiterentwicklung ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld.

Erfolg durch bereichsübergreifende Zusammenarbeit

„Die Gold-Zertifizierung ist das Ergebnis einer außergewöhnlich guten bereichsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Personalabteilung, Betriebsrat, Betriebsärztlicher Dienst sowie dem Bereich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Viele Maßnahmen, die wir heute als selbstverständlich ansehen, wurden über 13 Jahre gemeinsam aufgebaut und weiterentwickelt. Die Auszeichnung zeigt, was möglich ist, wenn Gesundheit als gemeinsame Aufgabe verstanden wird“, so Wolfgang Mank, BGM-Koordinator bei Lohmann.

Bestätigung und Ansporn zugleich

Für Lohmann ist die Auszeichnung nicht nur eine Anerkennung des bisher Erreichten, sondern zugleich Motivation für die Zukunft. Denn die Förderung von Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden bleibt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensentwicklung.

Getreu dem Motto: „Wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“