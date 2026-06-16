In der Zeit vom 29.06.2026 bis einschließlich 12.07.2026 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der „Moselweinstraße“ zwischen Metternich und Güls erneuert. Die Sperrung betrifft den Bereich von der Eisenbahnbrücke in Güls bis zur Kreuzung „An der Fähre“.

Am 29.06.2026 erfolgt die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten werden durchgeführt. Im Anschluss beginnen die Vorarbeiten an den Einbauteilen. Der Asphalteinbau ist für den 06.07. bis einschl. 09.07. vorgesehen.

Am Tag darauf erfolgen die Restarbeiten, so dass die Strecke am Sonntagabend (12.07.) wieder geräumt ist.

Die Vollsperrung des Streckenabschnitts ist aufgrund der notwendigen Bauarbeiten und zur Gewährleistung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer unvermeidbar. Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken sind großräumig eingerichtet und für den Durchgangsverkehr unbedingt zu nutzen. Die Anliegerzufahrt zu den entlang der Strecke ansässigen Gewerbebetrieben bleibt während der Baumaßnahme gewährleistet.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Einschränkungen sowie um die konsequente Beachtung der Sperrung und der Verkehrsführung. Das Befahren des gesperrten Streckenabschnitts kann zu erheblichen Gefährdungen sowie Behinderungen des Baustellenbetriebs führen. Durch die Einhaltung der Umleitung leisten alle Verkehrsteilnehmer einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren und zügigen Ablauf der Bauarbeiten. Aufgrund der Bedeutsamkeit der Straße werden die Arbeiten bereits in der Ferienzeit ausgeführt. Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.