Am Samstag, 21. Juni, steht Koblenz erneut ganz im Zeichen der Musik: Mit der Fête de la Musique verwandelt sich die Innenstadt bereits zum vierten Mal in eine offene Bühne für Musikerinnen und Musiker aller Genres. Das weltweit gefeierte Musikfest wurde 1982 in Frankreich ins Leben gerufen und findet heute in mehr als 1.000 Städten auf allen Kontinenten statt. Die Grundidee ist dabei ebenso einfach wie verbindend: Musik soll für alle Menschen frei zugänglich sein, Künstlerinnen und Künstler treten ohne Gage auf, und der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenlos.

Die Fête de la Musique lädt dazu ein, den längsten Tag des Jahres gemeinsam zu feiern, neue Klänge zu entdecken und die Stadt auf besondere Weise zu erleben. Von 15 bis 21 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher in Koblenz ein abwechslungsreiches Live-Programm mit Musik unterschiedlichster Stilrichtungen – von Chormusik und Klassik über Pop, Rock und Jazz bis hin zu Singer-Songwriter- und Weltmusikformaten.

Mehr als 50 regionale Musikgruppen, Chöre, Ensembles sowie Solokünstlerinnen und Solokünstler gestalten das Programm und machen Koblenz an diesem Tag zu einem lebendigen Treffpunkt für Musikbegeisterte aller Generationen. Die Fête de la Musique steht dabei nicht nur für musikalische Vielfalt, sondern auch für Begegnung, Gemeinschaft und kulturelle Teilhabe im öffentlichen Raum. „Das ist ein tolles Fest der Kultur, das die ganze Innenstadt mit Musik füllt“, betont Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider. „Koblenz wird so Teil eines weltweiten Phänomens, dass die Menschen im Zeichen der Musik zusammenführt. In den ersten drei Jahren hat sich die Fête bereits fest etabliert. Wir werden stetig weiter daran arbeiten, sie immer wieder auszubauen.“

An insgesamt zehn Spielorten entfaltet sich das musikalische Programm der Fête de la Musique in Koblenz. Zu den Spielstätten zählen der Jesuitenplatz, der Platz Am Plan, der Münzplatz, der Platz An der Liebfrauenkirche, der Brunnenhof Königspfalz, der Lichthof der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, das Peter-Friedhofen-Haus, die Rockbar Florinsmarkt sowie die Galerie No. 23 im Altengraben. Doch nicht nur in der Altstadt erklingt Musik: Auch in Ehrenbreitstein ist die Fête de la Musique zu Gast in der Pallottinerkapelle der Schlaraffenburg.

Das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz dankt allen Mitwirkenden sowie den Sponsoren Lotto Rheinland-Pfalz, Sparkasse Koblenz, VR-Bank RheinAhrEifel, evm und Stadtwerke Koblenz für ihre Unterstützung und lädt Bürgerinnen, Bürger und Gäste herzlich dazu ein, die besondere Atmosphäre der Fête de la Musique in Koblenz zu erleben und gemeinsam ein Fest der Musik zu feiern.

Programm und weitere Informationen: kultur. koblenz. de/musik/fete-de-la-musique/

Foto (Tobias Vollmer): Die Fête de la Musique lädt dazu ein, den längsten Tag des Jahres gemeinsam zu feiern, neue Klänge zu entdecken und die Stadt auf besondere Weise zu erleben.