5.000 Euro für das „Clean River Projekt“ aus Winningen

Koblenz. Seit nunmehr 16 Jahren unterstützt die Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung gemeinnützige und mildtätige An-liegen in Rheinland-Pfalz durch Geld- und Sachspenden – und verlieh in diesem Jahr zum siebten Mal drei Förderpreise an sozial besonders engagierte Menschen, unter anderem an Stephan Horch aus Winningen.

Seit mehr als zehn Jahren hat sich der Winninger Stephan Horch der Beseitigung von Plastikmüll aus Flüssen und Meeren verschrieben. Den gemeinnützigen Verein Clean River Project e.V. gründete er 2016, um seiner Mission noch intensiver nach-gehen zu können und durch das Sammeln von Spenden noch effektiver zu werden. Durch sein engagiertes Team und innovative Projekte wie CleanUp-Tage, Recycling-Workshops und Fotokunst-Aktionen trägt er maßgeblich zum Umweltschutz bei und sensibilisiert die Öffentlichkeit für die drängende Problematik der Plastikverschmutzung.

In Anerkennung dieser außergewöhnlichen Verdienste wurde er nun mit dem Förderpreis der Lotto-Stiftung in der Kategorie Wohlfahrt/Soziales mit 5.000 Euro ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit das vorbildliche Engagement des Preisträgers.

„Soziales Engagement ist sowohl der Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung als auch dem Unternehmen Lotto Rheinland-Pfalz sehr wichtig, da wir uns dem Gemeinwohl sehr verpflichtet fühlen. Deshalb zeichnen wir mit diesem Förderpreis Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz für herausragende Leistungen und besonderen sozialen Einsatz in den verschiedensten Bereichen aus“, sagte Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner auf der Preisverleihung.

„Die Verleihung der Förderpreise ist für die Lotto-Stiftung ein wichtiger Baustein ihres öffentlichen Wirkens. Wir möchten da-mit unterstreichen, dass wir das Ehrenamt und soziales Engagement vor allem in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales nachhaltig und auf breiter Basis unterstützen“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Lotto-Stiftung, Magnus Schneider. Neben Stephan Horch wurden Alex Nicolay aus Mastershausen im Bereich Sport sowie Günther Möhlig aus Neumagen-Dhron im Bereich Kunst/Kultur geehrt. Die Förderpreise, jeweils in Höhe von 5.000 Euro, sollen dazu beitragen, die herausragenden Projekte und Initiativen der Preisträger weiter zu unterstützen und ihre positive Wirkung in der Gesellschaft zu verstärken.

Bildunterzeile:

BUZ: von links: Monica Mellino (Mitglied im Vorstand der Lotto-Stiftung), Stephan Horch, Staatssekretär Janosch Littig (Mitglied im Stiftungsrat der Lotto-Stiftung). Foto: Lotto Rheinland-Pfalz / Seydel