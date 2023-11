CDU-Bundestagsabgeordneter Josef Oster im Gespräch mit Vertretern der Gewerkschaft

Koblenz/Diez. Zu wenig Nachwuchs bei der Bundespolizei: 20 bis 30 Prozent der Auszubildenden brechen entweder ab oder fallen durch die Prüfungen. Über diese alarmierenden Zahlen und andere Baustellen bei der Behörde sprach der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster mit dem langjährigen Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Klaus Spiekermann, und dem Fachkoordinator der Polizeischule in Diez, Thomas Arens.

Der Bundespolizei fehlt’s unter anderem an zeitgemäßen Unterkünften und passender Infrastruktur. Renovierungsbedürftige Liegenschaften mit Gemeinschaftsduschen und ohne schnelles WLAN seien nicht überzeugend für junge Menschen, so die Experten. Schwierig: Innerhalb der Bundespolizei gebe es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie eine Unterkunft auszusehen habe. Deswegen fehle eine Musterbaugenehmigung für Unterkünfte, die Prozesse deutlich beschleunigen könnte. Gleiches gelte auch für eine Schießstandkonzeption.

Doch nicht nur diesbezüglich knarzt es im System: „Bei der Dienstpostenübergabe werden Nachfolger nicht adäquat eingearbeitet, wodurch wichtiges Wissen verloren geht“, betonte Spiekermann. Eine frühzeitige Suche nach einem potenziellen Nachfolger sei dabei essenziell.

Ein weiterer Knackpunkt sei die ortsfremde Ausbildung beziehungsweise die Abwanderung der Polizeianwärter. Die Gewerkschaftler wünschen sich, dass zum Beispiel die Polizeischule Diez für die Schwerpunktregion Rhein-Main ausbildet und eine verbindliche Einstellung für die regionalen Polizeistellen mit aus der Region stammenden Polizisten erfolgt.

„Unsere Bundespolizei gehört zu den wichtigsten Institutionen in Deutschland und ist das Fundament der Inneren Sicherheit unserer Republik, insbesondere in den Bereichen Grenzschutz, Luftsicherheit und Kriminalitätsbekämpfung“, betont Josef Oster. „Es sollte in unser aller Interesse liegen, dass die Menschen, die solch essenzielle Aufgaben erledigen, gut ausgestattet sind und optimale Voraussetzungen vorfinden.“ Er werde die Einschätzungen seiner Gesprächspartner mit nach Berlin nehmen und sich für den Polizeinachwuchs stark machen.

Bildunterzeile: Hatten eine ganze Menge kritischer Punkte zu besprechen (von links): Der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster, der Fachkoordinator der Polizeischule Diez, Thomas Arens, und der ehemalige langjährige Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Klaus Spiekermann. Foto: Philip Rünz