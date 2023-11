Am kommenden Wochenende präsentiert die Reihe „Herbsttöne“ gleich zwei Konzerte in der Krupp‘schen Halle der Sayner Hütte. Im Mittelpunkt steht jeweils Vokalmusik, wobei sich beide Abende spannend voneinander unterscheiden. Am Samstag, den 18. November treten um 19.30 Uhr die beiden Sängerinnen Katharina Nieß (Sopran) und Sophie Wenzel (Mezzosopran) auf. Am Klavier begleitet von Hedayet Djeddikar singen die Künstlerinnen Sololieder und Duette unter anderem von Felix Mendelssohn, Robert Schumann und Johannes Brahms. Das Motto des Liederabends beschreibt treffend die Epoche der Romantik und lautet „Also spiegle Du in Liedern, was die Erde Schönstes hat“. Genauso schön klingen auch die jungen Stimmen des A-cappella-Jazz-Quintetts „Lylac“, das sich erst vor zwei Jahren an der Hochschule für Musik Mainz gegründet und binnen weniger Monate sein Publikum im Sturm erobert hat. „Lylac“ ist am Sonntag, den 19. November um 17 Uhr ebenfalls in der Krupp’schen Halle zu erleben. Das Programm heißt „The Fragrance of Lylac“, so dass man gespannt sein darf, welche klingenden und swingenden „Duftmarken“ hier gesetzt werden. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.