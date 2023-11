Der Kultursalon Kobenz mit Begründerin Petra Lötschert und der überregional bekannte Sänger der Koblnzer Mundartsprache Daniel Ferber werden am 02.

Dezember im Kurfürstlichen Schloß das erste Wohlfahrtsevent für Wohnungslose ab 17. 30 Uhr auf die Beine stellen.

Daniel Ferber wird vor, während und nach dem Diskurs mit den leitenden Angestellten der Wohlfahrtsverbände AWO, CARITAS wie Der Schachtel e.V. für das Publikum

singen, für gute Stimmung sorgen. Eintritt frei.

Im Diskurs werden die Schicksale der Wohnungslosen eingehend besprochen, fachmännisch dargestellt – ebenso eine Fülle von Lösungsmöglichkeiten diesem Schicksal zu entgehen. Herr Meis GF der CARITAS ist der Meinung „ eine Wohnungslosigkeit kann jeden von uns erwischen“. Das hat er Recht, wenn man die Flutkatastrophe an der Ahr und in anderen deutschen Gebieten sich vor Augenhält, es muss nicht immer der verlorengegangene Job, die Beziehung oder eine persönlichkeitszerstörende Sucht der ausschlaggebende Grund sein, der einen gesellschaftlich gesehen abrutschen lässt.

Der Diskurs sorgt für Spannung. Das Publikum hat am Ende des öffentlichen Talks die Gelegenheit sich mit Fragen an dieser wichtigen sozialen Thematik der Stadt zu beteiligen.

Im Foyer steht ein Stand mit Anstecknadeln und hochwertigen Tassen versehen mit dem Slogan der Veranstaltung „Wir helfen gern“. Wer aus Nächstenliebe einer der beiden Artikel erstehen möchte, kann eine Spende am Stand lassen und hat gleichzeitig ein Andenken für seine gute Tat erworben.

Das so gesammelte Spendengeld wird in praktische Gegenstände eingetauscht und an Wohnungslose in der Vorweihnachtszeit von Daniel Ferber verteilt. Herr Helm vom

Koblenzer Textildruck wird hier sein Wissen und seine Marktverbindungen spielen lassen, er weiß, wo er die richtigen Decken, Emaillebecher, Kissen und Schirme etc. für eine Weihnachtstasche – für Wohnungslose und ihre Bedürfnisse – erhalten kann. Der Kultursalon Koblenz dankt der AWO, der CARITAS, Der Schachtel e.V. sowie dem Einsatz von Frank Helm, Daniel Ferber, der Koblenz Kongress, der BIMA und im Voraus dem aufmerksamen wie aktiven Publikum für die Mithilfe an diesem einmaligen Projekt – www.kultursalonkoblenz.de.