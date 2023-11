Der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Schriftstellerverbandes (VS), Ferhat Cato (62), hat an einer chinesisch-deutschen Wirtschaftskonferenz in Darmstadt teilgenommen, die vom früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping organisiert wird. Hier sprach Cato auch mit dem chinesischen Botschafter Wu Ken, dem der rheinische Gast ein spezielles Geschenk überreichte: Die Kopie der Geburtsurkunde von Karl Marx aus Trier. Botschafter Ken freute sich ob des von ihm als „wertvolles Präsent“ bezeichneten Bilderrahmens und beschrieb in seiner Rede vor den rund 150 Teilnehmern seinen mehr als 30 Jahre währenden Einsatz für die Volksrepublik China in Deutschland.